العرابي: الدبلوماسية الثقافية جسر حيوي للتفاهم وبناء الثقة بين الشعوب

على هامش مشاركته الفعالة في أعمال ورشة العمل حول الدبلوماسية الثقافية، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كرَّمت الجامعة السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية الأسبق، تقديرًا لمسيرة دبلوماسية متميزة.

وجاء هذا التكريم من الأمانة العامة للجامعة العربية للسفير محمد العرابي اعترافًا وتقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات في العمل الدبلوماسي والسياسي، ودوره البارز في دعم القضايا العربية المشتركة وتعزيز العلاقات الدولية لمصر والعالم العربي، وأشادت الجامعة بمساهماته القيمة في إثراء نقاشات ورشة العمل، لا سيما فيما يتعلق بتعظيم دور القوة الناعمة للدول العربية واستخدام الأدوات الثقافية لخدمة أهداف السياسة الخارجية.

وفي تعقيبه على التكريم، أعرب السفير محمد العرابي، في بيان، عن بالغ شكره وتقديره لجامعة الدول العربية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بهذا التقدير الذي يعتبره حافزًا لمواصلة العمل من أجل القضايا العربية.

وصرح السفير العرابي قائلًا: "إنني أرى في الدبلوماسية الثقافية جسرًا حيويًا للتفاهم وبناء الثقة بين الشعوب، ووسيلة أساسية لتقديم الصورة الحقيقية والمشرقة لحضارتنا العربية العريقة، ويجب علينا جميعًا أن نعمل على تفعيل هذه الدبلوماسية بشتى أدواتها لتعزيز مصالحنا في المحافل الدولية، وهذا التكريم من جامعة الدول العربية، التي تُمثل نبض الأمة، هو وسام أعتز به وأهديه لكل دبلوماسي عربي يعمل بإخلاص".

وافتُتحت أعمال ورشة العمل حول الدبلوماسية الثقافية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي المندوبيات الدائمة وعدد من الخبراء والباحثين في المجالات الثقافية والدبلوماسية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تنظيم زيارة للمشاركين لمتحف "سيرة ومسيرة" داخل مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.