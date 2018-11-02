كيف تصل لاستاد برج العرب لحضور مباراة الأهلى والترجي.. تعرف على الخريطة

يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلى المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يحضر المباراة في الاستاد نحو 60 ألف من الجمهور يتوافدون من مختلف محافظات الجمهورية.



وأعلنت إدارة مرور الإسكندرية عن خريطة بطرق الوصول إلى الاستاد برج العرب بشكل آمن وسريع وفقا لما أعلنته إدارة مرور الإسكندرية، حيث من المقرر أن تُفتح بوابات الإستاد في الـ12 من ظهر اليوم، لاستقبال 60 ألف مشجع.



وحدَّدت إدارة مرور الإسكندرية 3 خطوط سير للجماهير القادمة من طرق" الصحراوى، والساحل الشمالى، والزراعى" إلى استاد برج العرب، لافتًا إلى أنه تم وضع علامات إرشادية تحدد بوابات الدخول وأماكن انتظار السيارات.



وطبقا لإرشادات المرور، تسلك الجماهير القادمة من محافظات الدلتا طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، والطريق الصحراوى ومنه إلى كوبرى الكافورى وصولًا إلى إستاد برج العرب.



أما القادمون من الساحل الشمالى ومحافظة مرسى مطروح فيسلكون طريق الساحل الشمالى إلى صينية المستجد "يسارا" إلى طريق الكافورى ومنه إلى إستاد برج العرب، وتم تحديد أماكن انتظار لسياراتهم فى الناحية الغربية للاستاد".



وبالنسبة للقادمين من القاهرة عبر طريق الإسكندرية الصحراوى فيسلكون كوبرى الكافورى إلى طريق الكافورى إلى استاد برج العرب، وتم تخصيص أماكن انتظار مخصصة لهم بجوار بوابة 8".