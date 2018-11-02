رواد تويتر يؤازرون الأهلي قبل مواجهة الترجي: أنتم الأبطال

يستضيف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه الترجي التونسي على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "توتير"، هاشتاج #التاسعة_يا_أهلي، حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وتضمنت تعليقات مشجعي الأهلي: "عايزيين التشجيع يهز جبال لازم تثبتوا انكم الابطال"، "بطولة انتو تجيبوها.. رجاله وتعملوها"، "الليله كله بيتفرج عليك يااا اااهلي الليله بطوووله الليله رووح الليله مش هزار الليله التاااسعه".



ويؤازر الأهلي في المباراة 60 ألف مشجع من أجل تحقيق البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2012، ويسعى الترجى بقيادة المدرب معين الشعباني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله فى حصد اللقب القارى فى موسم احتفاله بذكرى مرور 100 عام على تأسيسه.