ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رواد تويتر يؤازرون الأهلي قبل مواجهة الترجي: أنتم الأبطال

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
مريم صليب
يستضيف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه الترجي التونسي على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "توتير"، هاشتاج #التاسعة_يا_أهلي، حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وتضمنت تعليقات مشجعي الأهلي: "عايزيين التشجيع يهز جبال لازم تثبتوا انكم الابطال"، "بطولة انتو تجيبوها.. رجاله وتعملوها"، "الليله كله بيتفرج عليك يااا اااهلي الليله بطوووله الليله رووح الليله مش هزار الليله التاااسعه".

ويؤازر الأهلي في المباراة 60 ألف مشجع من أجل تحقيق البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2012، ويسعى الترجى بقيادة المدرب معين الشعباني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله فى حصد اللقب القارى فى موسم احتفاله بذكرى مرور 100 عام على تأسيسه.
رواد تويتر يؤازرون الأهلي قبل مواجهة الترجي: أنتم الأبطال
رواد تويتر يؤازرون الأهلي قبل مواجهة الترجي: أنتم الأبطال
رواد تويتر يؤازرون الأهلي قبل مواجهة الترجي: أنتم الأبطال
رواد تويتر يؤازرون الأهلي قبل مواجهة الترجي: أنتم الأبطال
loading...

ترشيحاتنا

لحظة وصول الرئيس السيسي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

اكتشف الأسباب الحقيقية لـ خشونة الركبة

لهذه الأسباب .. 5 عادات احذرها قبل النوم

تعرف على حكم ارتداء النقاب

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة..فيديو

أسعار العملات في مصر اليوم

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مخاطر محتملة على صحة كيم جونج أون

الزراعة: تصدير 6 خيول مصرية عربية أصيلة إلى الأردن

شيريهان ناعية حمدي قنديل: وداعا إنسان مصري مثقف غير مدعي

بأمر الشاباك.. جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

فيديو

شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم
لحظة وصول الرئيس السيسي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ
وزير الطيران يكشف أهم الإجراءات لاستقبال وفود منتدى شباب العالم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟