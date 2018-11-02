عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

عايز أبارك لأخي و صديقى حسام حبيب و زوجته الفنانه شيرين عبد الوهاب على نجاح ألبومها و اتمنالهم النجاح الدائم.@hossamhabib@sherine — Amr Mostafa (@AmrMostafa) November 2, 2018

هنأ الفنان عمرو مصطفى، الفنانة شيرين عبد الوهاب،على نجاح ألبومها الجديد.وغرد الفنان عمرو مصطفى عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر، مهنئا الفنان حسام حبيب ، وزوجته الفنانة شيرين على نجاح ألبومها الجديد، قائلا:"عايز أبارك لأخي و صديقى حسام حبيب و زوجته الفنانه شيرين عبد الوهاب على نجاح ألبومها و اتمنالهم النجاح الدائم."جدير بالذكر أن شيرين طرحت ألبومها الأخير بعنوان نساي ، والذي حقق انتشارا واسعا ونجاحا كبيرا وتفاعل معه الجمهور فور طرحه على يوتيوب.