وزير الطيران يكشف أهم الإجراءات لاستقبال وفود منتدى شباب العالم..فيديو

قال وزير الطيران المدنى، الفريق يونس المصرى، إن كل العاملين فى قطاع الطيران المدنى حريصون على توفير أفضل خدمة للوفد المشاركة فى منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أنه جار العمل على تأمين الوفود ورفع أعلى درجات الاستعدادات فى مطارى القاهرة الدولى ومطار شرم الشيخ، وهناك فرق عمل متواجدة على مدار 24 ساعة لاستقبال الوفود.





وشكر وزير الطيران المدنى، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، العاملين بقطاع الطيران المدنى لما بذلوه من جهد استعدادًا لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى، مشيرًا إلى أن رؤساء الشركات بنفسهم يستقبلون الوفود المشاركة من الساعة السادسة صباحًا.





وأوضح أن هناك إجراءات استثنائية لاستقبال الوفود، مفيدًا بأن شعار المنتدى موجود على كافة الطيارات التى تنقل الضيوف ، فضلا عن خدمة التأمين ومضاعفة أعداد المنسقين ومقدمي الخدمة للتيسير على الوفود المشاركة.





وأكد أنه يتابع يوميًا الحركة بمطارى القاهرة وشرم الشيخ، مفيدًا بأن هناك 60 رحلة تتم يوميًا ومن الممكن مضاعفة أعداد الطائرات إذا اقتضى الأمر لتسهيل وصول الوفود المشاركة بالمنتدى.



