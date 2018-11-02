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أخبار البلد

الرئيس السيسي يفتتح اليوم مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:45 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم 2018
محمد عبد المنعم
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة الثاني من نوفمبر 2018 مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابي للفنون من مختلف دول العالم، وساحة إبداعية يعرض الشباب مواهبهم وفكرهمم وثقافاتهم من خلالها في تجربة فريدة من نوعها تعرض للمرة الاولي ضمن فعاليات منتدي شباب العالم ٢٠١٨.

وتستمر عروض المسرح وفقراته على مدار ثلاثة أيام تعكس رسالة تفاهم وسلام بين شعوب العالم، وتؤكد على تكامل الحضارات من خلال العروض والفقرات التي ستقام علي خشبة المسرح كالغناء والموسيقى والتمثيل، بالاضافة إلى الأحاديث التحفيزية، حيث يستضيف المسرح عددا من الشخصيات الملهمة حول العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.

تفتتح فعاليات المسرح الفنانة الأمريكية زوريل أدويل ذات الاصول الافريقية، وهي اصغر صانعة أفلام في العالم، وتشتهر بأفلامها التي تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات في أفريقيا، ححيث ققت نجاحات واسعة في هذا المجال، والتقت أكثر من عشرين رئيس جمهورية ورئيس وزراء،وأدرجت في قائمة مجلة " " New African Magazine ضمن اكثر 100 شخصية مؤثرة في أفريقيا.

وتقدم اليوم خلال الافتتاحية مسرحية "الزائر"، العرض الرئيسي بمسرح شباب العالم ،بالاضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الغنائية والراقصة، والتي سيتم تقييمها من خلال لجنة محكمين، ليعلن في اليوم الأخير عن أفضل أداء على مسرح شباب العالم.

"الزائر" عرض مسرحي دولي يحمل رسالة للسالم والتفاهم والتكامل بين جميع الدول، حيث يجمع بين مجموعة من الشباب الموهوبين من مختلف دول العالم، ومجموعة من المواهب الشابة من طلبة الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثلين من مركز الإبداع الفني، ليقدموا عرضا متعدد الثقافات تحت إشراف وقيادة المخرج لمصري الدكتور خالد جلال رئيس مركز الإبداع الفني.
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