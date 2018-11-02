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أعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة يزورون السد العالى .. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:38 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
زار 211 شابا وفتاة من 20 دولة عربية من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربى للشباب والبيئة للسد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية وذلك خلال زيارتهم التى يقومون بها لمحافظة أسوان للمشاركة فى فعاليات المنتدى التاسع للسياحة البيئية التراثية والحد من البطالة .

واستمع الشباب إلى شرح تفصيلى عن السد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية من المختصين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، فيما قام أعضاء الإتحاد بإهداء درع الاتحاد العربى للشباب والبيئة للمهندس حسين جلال رئيس الهيئة السد العالى وخزان أسوان وتسلمه نيابة عنه أسامه كمال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالهيئة .

وشارك الوفد الشبابى فى ختام المنتدى التاسع للسياحة البيئية التراثية والحد من البطالة والذى حضره اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان والدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للإتحاد العربى للشباب والبيئة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أحمد نظمى ممثل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربى للشباب والبيئة وممثلى الوزارات والهيئات والمنظمات العربية .

وكانت من ضمن توصيات المنتدى تخصيص وزارة الشباب المصرية قطار للشباب العربي سنويًا إلى الأقصر وأسوان للتعرف على المقومات السياحية البيئية والتراثية وفرص الشباب في الإستثمار البيئي ولاسيما القرية النوبية بغرب سهيل ، بجانب نشر الوعى بأهمية الحفاظ علي المناطق السياحية والتراثية والاهتمام بالاستثمار العربي في مجال الأبنية الخضراء للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن للحفاظ على البيئة.

كما كانت من ضمن التوصيات تشجيع السياحة الداخلية في البلدان العربية وإقامة معسكرات شبابية بيئية عربية دورية، مع الإهتمام بتطوير المحميات الطبيعية واستخدام الخامات المحلية الطبيعية في إقامة وإنشاء القرى البيئية في المناطق التراثية ، علاوة على التنسيق بين الإستثمار في المجال السياحى ومؤسسات البحث العلمى والجامعات، فضلًا عن تشجيع الصناعات البيئية الخضراء وتشجيع الشباب علي البدء في المشروعات الصغيرة في هذا المجال بما يساهم فى الحد من البطالة بين الشباب العربى.
أعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة يزورون السد العالى .. صور
أعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة يزورون السد العالى .. صور
أعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة يزورون السد العالى .. صور
أعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة يزورون السد العالى .. صور
أعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة يزورون السد العالى .. صور
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