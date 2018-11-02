مجدي عبدالغني: روح الفانلة الحمرا سر بطولات النادي الأهلي

علق مجدي عبدالغني لاعب الأهلي الأسبق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على المواجهة المرتقبة في نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد برج العرب فى التاسعة مساء اليوم.



وكتب عبدالغني في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "روح الفانله الحمرا سر بطولات النادي الأهلي عندما تختفى البطولات".



وأضاف: "ان شاء الله تكون موجودة النهاردة علشان نرتاح فى مباراة العودة".





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.