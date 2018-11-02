إخلاء المبنى القديم بمستشفى دار إسماعيل بالإسكندرية لترميمه

قال الدكتور محمد ابو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تقرر إخلاء المبنى القديم بمستشفى دار إسماعيل للولادة، ونقله إلى مستشفى جمال حمادة، استعدادا لترميمه وللحفاظ على سلامة المرضى والعاملين.



وأضاف "أبو سليمان"، أنه تقديرا للمسؤولية وللحفاظ على المرضى والعاملين ثم الحفاظ على المبنى ومنع انهياره تطلب ذلك سرعة ترميم ورفع كفاءة المبنى عن طريق حقن التربة وتقوية الاساسات وترميم شامل لكل المبنى.



وأشار إلى أنه بما أن المبنى الحديث بالمستشفى لا يستوعب أقسام الولادة والحضانات ولا يوجد به أي مصاعد حيث أنه مخصص لأقسام النساء والمناظير كما أن عدد الغرف المتاحة به لا يمكن ان تكون بديل للمبنى الآيل للسقوط (المبنى القديم)، فقد تم عمل خطة بديلة بنقل أقسام الولادة والحضانات إلى مستشفى جمال حمادة مؤقتا لحين الانتهاء من تأمين المبنى القديم بترميمه مع الحفاظ على باقي مباني المستشفى.



ولفت وكيل الوزارة إلى أنه بدأ بالفعل إتخاذ الإجراءات المطلوبة مع قطاع التخطيط الاستراتيجى بوزارة الصحة لإدراج المستشفى بالخطة العاجلة لإتمام عملية الترميم على وجه السرعة.



كما أشار إلى أنه قد تقرر إنتداب٥٠% من قوة المستشفى مؤقتا لمستشفى جمال حمادة لتقديم الخدمة لأهالي غرب الإسكندرية، وعموم المحافظة، حيث أن كلا المستشفيين بنطاق منطقة غرب الطبية ونفس النطاق الجغرافي بتعداد سكاني يصل ل 484150 نسمة.



وأكد "أبو سليمان"، أنه سوف يتم العمل بنفس اللوائح المنظمة مع الحفاظ على جميع الخدمات المقدمة حاليا بنفس الأسعار ويستمر العمل بالمبنى الآخر بمستشفى دار إسماعيل لأقسام أمراض النساء والمناظير.



الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مستشفى دار اسماعيل عام 1905م وتم تشغيلها عام 1912م، حيث يعتبر المبنى الخاص بها مبنى تراثي مقيد في مجلد التراث.



ويحتاج المبنى القديم لمستشفى دار إسماعيل، لترميم شامل على وجه السرعة لما يمثله من خطر حقيقى على سلامة المرضى والعاملين بالمستشفى، وذلك طبقًا لتقرير المكتب الاستشاري الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.