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أخبار العالم

وزير تركي: ترامب استثنى أنقرة من عقوبات إيران

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:01 م
وزير الطاقة التركي
وزير الطاقة التركي
رحيم يسري
قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الجمعة، إنه تم إبلاغ تركيا بالحصول على "إعفاء من عقوبات أمريكية على إيران"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات لثماني دول تستورد النفط من إيران.

وأشار الوزير الأمريكي إلى احتمال رفع بلاده العقوبات التي فرضتها على تركيا، مؤخرا، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون.
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