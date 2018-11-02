20 لاعبا في قائمة المصري للقاء الإسماعيلي غدا

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الإسماعيلي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ السبت على ستاد الإسماعيلية.



وتضم قائمة اللاعبين كل من أحمد عبد الحليم “بوسكا” ، أحمد مسعود لحراسة المرمى ومعهم أحمد عبد الموجود ، محمد كوفي ، أحمد شوشة ، مصطفى مارسيلو ، أحمد خالد ، محمد شطة ، محمود حمد ، حجاج عويس ، فريد شوقي ، عمرو موسى ، أحمد شكري ، اسلام عيسى ، محمد جابر ، محمد جريندو ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، توريك جبرين ، أحمد جمعة.



كان الفريق أدى مساء اليوم مرانه الأخير على الاستاد وهو المران الذي خصصه الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد ، فيما سيغادر الفريق بورسعيد بعد قليل متوجهًا للإسماعيلية للمبيت بها استعدادًا للقاء الهام والمرتقب.

