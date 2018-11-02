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رياضة

بيراميدز يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول .. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:24 م
احمد ايمن منصور
احمد ايمن منصور
يسرى غازى
أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول بالتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة الـ12 بالدوري الممتاز.

تبادل الفريقان الهجمات على المرمى وشكل رزاق سيسيه خطورة على دفاعات المنافس فيما اعتمد لاعبو بيراميدز على الكرات الثابتة ونجح احمد ايمن منصور فى استغلال احدى الكرات الثابتة من ركلة حرة حول الكرة فى مرمى محمود الزنفلى حارس زعيم الثغر.

واستطاع رجب بكار لاعب بيراميدز حصار رزاق سيسيه والحد من خطورته على الخطوط الخلفية ونشبت مشادة بين لاعبى الفريقين تسبب فيها على جبر عقب ارتكابه خطأ ضد لاعب سيد البلد ونجح الحكم الدولى جهاد جريشة فى فض الاشتباك ومنح خالد قمر البطاقة الصفراء.
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