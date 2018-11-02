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فن

سميرة سعيد تحيي حفلا في دبي 16 نوفمبر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
سعيد فراج
تستعد الديفا سميرة سعيد، لإحياء حفل غنائي ساهر لها بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، يوم 16 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة الحفلات التي تقام هناك خلال تلك الفترة.

يقام الحفل بتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ولم يتم طرح التذاكر إلى الآن، وينتظر أن تقدم سميرة سعيد خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن أخر أعمال سميرة سعيد، الفنية كان فيديو كليب أغنية "سوبر مان"، التي طرحته شركة روتانا بطريقة الرسوم المتحركة وذلك عبر قناة اليوتيوب.
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