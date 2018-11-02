أهلي ٢٠٠١ يفوز على النصر للتصدير بثلاثية.. وديًا

فاز فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم – مواليد ٢٠٠١، على فريق النصر للتصدير، ٣-صفر، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة نصر.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:



حراسة المرمى: عاصم سليم.



الدفاع: هاني عمرو – محمود صابر – جلال أحمد فارس – مصطفى هشام.



الوسط: عمر حجاج – فادي وليد – معاذ أنور – يوسف الزلاباني.



الهجوم: يوسف عبد الحميد الشوه – عمر وائل.



وأجرى أحمد سراج، المدير الفني للفريق، أكثر من تبديل خلال المباراة، لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، وللاطمئنان على مستوياتهم، كما أنه أشرك اللاعبين العائدين من الإصابات، ليتأكد من جاهزيتهم لخوض المباريات الرسمية المقبلة، وظهر الجميع بمستوى جيد خلال اللقاء.



جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق البديل، أحمد سيد غريب، الذي سجل «هاتريك»، ليواصل تألقه بعد حصوله على لقب هداف بطولة منطقة القاهرة لمواليد ٢٠٠٢ برصيد ١٩ هدفًا.



وتوقفت بطولة الجمهورية لمواليد ٢٠٠١ بسبب إقامة معسكر منتخب مصر للناشئين، في الفترة من ٢٨ أكتوبر وحتى ٦ نوفمبر الجاري، والذي يضم ٣ لاعبين من الأهلي، هم: الحارس حمزة علاء، ومحمد مغربي، وعربي بدر، ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة الـ١١ أمام مصر للمقاصة، الجمعة المقبل، علمًا بأن الأهلي يحتل الصدارة بـ٣٠ نقطة، بفارق ٧ نقاط عن طلائع الجيش، مسجلًا ٣٨ هدفًا، فيما استقبلت شباكه ٦ أهداف فقط.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١، أحمد سراج مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربًا عامًا، ممدوح عبيد مدربًا، أحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، محمد راشد الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، ومحمد فتحي أخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معد بدني.