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رياضة

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
ريهام بكير - نور عادل
حرصت شركة بريزنتيشن الراعية للنادي الأهلي، على تجهيز مدخل خاص للاعبي النادي الاهلي في استاد الجيش ببرج العرب وذلك قبل مباراتهم مع فريق الترجي التونسي المرتقبة.

ووضعت الشركة الراعية، أسماء العديد من اساطير ونجوم النادي الأهلي القدامي مثل مختار التتش وصالح سليم وحسن حمدي وصفوت عبدالحليم ومحمد عبدالوهاب وثابت البطل علي المدخل.

ويواجه الأهلي منافسه الترجي التونسي بعد قليل باستاد الجيش ببرج العرب في إطار نهائي دوري ابطال افريقيا علمًا بان مباراة الإياب ستكون يوم 9 من الشهر الجاري في استاد رادس بتونس.
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور
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