محمد فراج: "ورد وشوكولاتة" قصة حقيقية وسعيد بأول تعاون مع ماندو العدل

قال الفنان محمد فراج إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع المخرج ماندو العدل في مسلسل ورد وشوكولاتة المقرر طرحه خلال يومين عبر منصة يانغو بلاي.

وكشف محمد فراج كواليس دوره في مسلسل "ورد وشوكولاتة" في جلسة صحفية حضرها موقع صدى البلد، موضحاً أن العمل قصة حقيقية.



ووصف محمد فراج المسلسل بأنه صعب، وقصته مليئة بالتفاصيل ولكنه كان واثقاً في المخرج والمنتج منذ اللحظة الأولى.



مسلسل ورد وشوكولاتة

أطلق تطبيق يانغو بلاي لمحة حصرية لخمس دقائق من مسلسله الأصلي المنتظر "ورد وشوكولاتة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لتحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط، في بداية استثنائية تؤكد ترقب الجمهور الكبير للمسلسل.

المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.

يشارك في بطولة العمل محمد فرج وزينة، إلى جانب نخبة من النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسّام رجب، إضافةً إلى مواهب صاعدة واعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.



المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل، وسيُعرض المسلسل حصريًا على تطبيق يانغو بلاي ابتداءً من 30 أكتوبر، بواقع حلقتين أسبوعيًا.