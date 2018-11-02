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رياضة

الأهلي يهاجم الترجي بأزارو ووليد سليمان

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الترجي التونسي التي تقام في التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو.
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