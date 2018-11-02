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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتوجه لمستشفى الشيخ زايد للاطمئنان على مصابي حادث المنيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:15 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
توجهت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر، عائدة من مدينة شرم الشيخ، للاطمئنان على مصابي الحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيس يقل مجموعة من الأقباط بالقرب من دير الأنبا صموئيل  بالمنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة قطعت زيارتها لمدينة شرم الشيخ حيث كانت تتفقد وتراجع خطة التأمين الطبي لمنتدي شباب العالم صباح اليوم.

وأضاف أن وزيرة الصحة توجهت على الفور عائدة من القاهرة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث الغادر والتأكد من تلقي كافة المصابين العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
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