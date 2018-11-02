تعادل سلبي بأول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي

خيم التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من عمر الشوط الأول باللقاء الذي يجمع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بمنافسه فريق الترجي الرياضي التونسي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار ذهاب نهائي دوري إبطال أفريقيا.



وحرص قبل انطلاق المباراة لاعبو الفريقين على الوقوف لالتقاط صورة تذكارية لتلك المباراة المرتقبة.



بدأ النادي الأهلي بالضغط على دفاعات الترجي التونسي وذلك بحثًا عن الهدف الأول إلا أن دفاعات الفريق بدأت المباراة مترابطة أمام الهجوم الأحمر.



وسقط في الدقيقة 2 نجم الأهلى وليد سليمان على أرض الملعب بعد كرة مشتركة هوائية مع أحد لاعبي الترجي التونسي وهو الأمر الذي استدعى الحكم الجزائري مهدي عبيد لإيقاف المباراة واستدعاء الطاقم الطبي للفريق الأحمر.



وأثار وليد سليمان خوف جماهير النادي الأهلي إلا أنه عاد من جديد إلى أرض الملعب.



وتقدم لاعبو الترجي بكرة مرتدة من فران كوم والذي مرر كرة طويلة بين دفاعات الفريق الأحمر بالدقيقة 7 إلا أن الحارس محمد الشناوي استطاع التصدي لها بسهولة.



واحتسب مهدي عبيد خطأ خطيرا على سعد سمير بعد عركلته للاعب الترجي يوسف البلايلي في الدقيقة 9 ألا أن الفريق الترجي لم يحسن استغلالها لتنتهي بركلة مرمى للنادي الأهلي.



وفي الدقيقة 11 سقط أيمن أشرف على أرض الملعب مطالبًا بدخول الجهاز الطبي للنادي الأهلي لإسعافه وذلك بعد شعوره شد عضلي.



ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من كل من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو.



بينما جاءت دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي، هجومية للغاية بعدما ضمت شريف اكرامى، محمد هانى، صبري رحيل، كريم نيدفيد، ميدو جابر، صلاح محسن، مروان محسن.



بينما على الجانب الآخر يلعب الترجي بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي - خليل شمام

الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي

الهجوم: أنيس البدري – طه ياسين الخنيسي – يوسف البلايلي



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا الأسبوع المقبل يوم الجمعة 9 من الشهر الجاري باستاد رادس بتونس في إياب نهائي افريقيا.