سفارة إيطاليا تساند مصر بعد الهجوم الإرهابي على حافلة المنيا

أكدت سفارة إيطاليا في القاهرة، مساندتها لمصر حكومة وشعبا ضد الإرهاب، بعدما استهدف مجموعة من الإرهابيين حافلة تقل أقباطا مصريين في المنيا.



وكتبت السفارة الإيطالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «سفارة إيطاليا تدين بشدة الهجوم الشنيع وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا».



وأضافت «تقف إيطاليا مع الحكومة المصرية والشعب المصرية في مكافحة الإرهاب ودعم التنوع الديني والثقافي».