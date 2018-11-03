ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

علاء ميهوب: الأهلي شكل تاني في المباريات النهائية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
أكد علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي، أن لاعبي الفريق في حالة التأهل إلى المباريات النهائيات يختلف أداؤهم بشكل كبير وهو ما حدث في مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال بخلاف أداء اللاعبين أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

وأضاف ميهوب، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه كان على ثقة من فوز النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأشاد علاء ميهوب، بوجود جماهير الأهلي في الملعب، وساهم في روح الروح المعنوية للاعبين وأثر بالسلب على الفريق المنافس.
loading...

ترشيحاتنا

خالد بيومي: مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة

احذر الإنذار.. نجم الأهلي مهدد بالغياب عن إياب نهائي أفريقيا

أستاذ فقه: هناك فتوى تبيح للزوجة ضرب زوجها

الاهلي عقب ثلاثية الترجي: 90 دقيقة ويعود المارد الأحمر للهيمنة الأفريقية

الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو

توفيق عكاشة: أردوغان ضرب تعظيم سلام لـ بوتين لهذا السبب..فيديو

عقوبات مغلظة من الكاف على الترجي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر

فيفا يهنئ الأهلي بالفوز على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي فاز على الترجي 7 مرات في 18 مباراة.. من يفوز هذه المرة؟

وليد سليمان يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام الترجي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو
موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو
والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟