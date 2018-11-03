علاء ميهوب: الأهلي شكل تاني في المباريات النهائية

أكد علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي، أن لاعبي الفريق في حالة التأهل إلى المباريات النهائيات يختلف أداؤهم بشكل كبير وهو ما حدث في مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال بخلاف أداء اللاعبين أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية.





وأضاف ميهوب، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه كان على ثقة من فوز النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



