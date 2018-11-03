عبايات بسيطة وغير مكلفة من تصميم هبة أبو النجا.. صور

قدمت مصممة الأزياء المصرية هبة أبو النجا مجموعة من العبايات السادة، البسيطة، وغير المكلفة والتي يمكن أن تتناسب مع المحجبات والغير محجبات، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان انترناشونال فاشون أورد للنسخة الرابعة.





واعتمدت في استخدام الألوان التقليدية مثل الأسود مع الأخضر، والأحمر، والزيتي، والتي يمكن أن تتناسب مع جميع الأذواق، بالإضافة الى أنها اعتمدت على استخدام الشمواه في معظم أزيائها.





وقد تضمنت مجموعتها قطعة واحدة من الكاجوال، والتي اعتمدت على البنطال الواسع مع بلوزة بأكمام طويلة للغاية باللون الأخضر الفاتح.





وقام بالحضور نخبة من سيدات المجتمع ونجمات السينما والدراما من بينهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريم البارودي، منه فضالي، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، مصممي الأزياء العالمي هاني البحيري، ومصمم الأزياء المميز محمد نور، وآخرين من الفنانين.



