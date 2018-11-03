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حوادث

السيطرة على حريق هائل داخل محل شرق الإسكندرية والنيران تلتهم سيارة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
أحمد عبد العزيز
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة سان ستيفانو، شرقي المدينة وامتد إلى سيارة كانت تقف أمامه.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل كائن بالعقار رقم 10 شارع أحمد شكري منطقة سان ستيفانو دائرة القسم.

على أثر ذلك، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين نشوب الحريق بمحل بيع مواد غذائية مساحته 100 متر تقريبًا واحتراق محتوياته وامتداد النيران للسيارة ملك المدعو "م. س"، أثناء توقفها أمام المحل المشار إليه، ما أدى لحدوث تلفيات بالجانب الأيمن للسيارة دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المحل المدعو "س. ف"، 60 عاما، بالمعاش، مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للمحل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق.
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