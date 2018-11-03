سفير كوريا بالقاهرة: المؤتمر الإبداعي الثقافي فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات الثنائية.. صور

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الإبداعي الثقافي الذي تنظمه سفارة كوريا في القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من الشركات المهتمة بالتكنولوجيا.



افتتح المؤتمر يون يو تشول سفير جمهورية كوريا في القاهرة، ود.حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات، ود.علاء فهمي رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية.



تشارك فى المؤتمر 8 شركات من كوريا متخصصة في التكنولوجيا والمحتويات الرقمية، وقال سفير كوريا في كلمته أننا نسعى مع المركز الثقافي الكوري لتقديم الثقافة الكورية إلى أصدقائنا المصريين.



وتابع: وفي هذا المؤتمر نقدم اليوم شكلا جديدا من ثقافتنا وهو المحتويات الرقمية الناتجة عن دمج تكنولوجيا المعلومات مع الثقافة، وكوريا تقوم حاليا بتقديم محتويات رقمية كثيرة مرتبطة بالثقافة، وتقوم بتصدير هذا المحتوي إلى العالم، خاصة الألعاب والرسوم المتحركة وأفلام الواقع الافتراضي.



وأضاف: أتمني أن يكون المؤتمر بمثابة وسيلة فعالة لتبادل ثقافي بين مصر وكوريا،وفرصة لخبراء وقادة الأعمال في البلدين لمزيد من التعاون الفعال في المستقبل، وبناء شبكات تعاون وتعارف متينة مما يكون أساسا لصداقات أقوى بين الجانبين.