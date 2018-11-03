التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

ينطلق فى الخامسة مساء اليوم برنامج "التالتة يمين" الذى يقدمه الناقد الرياضى أحمد الخضري على قناة ltc ، ويرأس تحرير البرنامج الناقد الرياضى وليد قاسم.



ويناقش البرنامج القضايا الجماهيرية الخاصة بنادى الزمالك وفرقه الرياضية مع طرح حلول للمشكلات وكيفية التعامل معها والتركيز فى التناول على رصد الشارع الزملكاوى الرياضي بشكل عام.



ويذاع برنامج التالتة يمين فى تمام الساعة الخامسة أيام السبت والاثنين والأربعاء.