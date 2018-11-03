رئيس أكاديمية البحث العلمي: جوائز معرض الابتكار تصل إلى 200 ألف جنيه

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول استعدادات الأكاديمية لتنظيم معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض المعارض بمدينة نصر.



وأشار التقرير، إلى أن معرض القاهرة الدولي الخامس يستعرض فيه المبتكرون والمخترعون، ومراكز نقل التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد البحثية، وطلاب الجامعات، والتعليم قبل الجامعي، وجمعيات رعاية المبتكرين، والشركات التكنولوجية الناشئة ابتكاراتهم على زوارالمعرض .



ومن جانبه أوضح د. محمود صقر، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ستمنح هذا العام جوائز مالية ومنح احتضان تترواح من 5 آلاف إلى 200 ألف جنيه لأفضل الابتكارات والاختراعات التي تؤدى إلى توليد تكنولوجيا وطنية؛ بهدف دعم الابتكارات الفائزة في المعرض للوصول إلى مرحلة الإنتاج، وستقدم المنح من خلال برامج الأكاديمية المختلفة كبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ومسرع الأعمال 101، وطبق فكرتك وWomenUp، كما تقدم الأكاديمية هذا العام ميداليات للفائزين في المعرض بثلاث فئات ذهبية، فضية، وبرونزية.



وأكد أن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، ستمنح جوائز مالية لأفضل ابتكارات في المعرض، وستقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ميدالية ودرع من خلال المعرض.



وأضاف التقرير أن المعرض يضم عدة شركاء حيث أن الشريك الاستراتيجي في المعرض هو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة "مشاريع مصر"، وراعي الصناعة الرقمية في المعرض هو CIT، كما أن شركة مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للابتكار، وتعد شركة وظف "wuzuff" الشريك الاستراتيجي المهني.