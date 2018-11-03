برشلونة يفتح أبواب الرحيل أمام مالكوم

فتح نادي برشلونة الإسباني الباب، أمام لاعبه البرازيلي مالكوم، للرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الإدارة الرياضية لنادي برشلونة تعترف بعد اعتماد فالفيردي على مالكوم، ولا تستبعد رحيله عن البرسا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وأضافت الصحيفة، أن اللاعب يعاني نفسيًا، بعد استبعاده من قائمة برشلونة المستدعاه لمواجهة رايو فايكانو ، مساء اليوم، الاحد، ضمن منافسات الجولة الـ11، في بطولة الدوري الإسباني.



وكان برشلونة تعاقد مع مالكوم، خلال الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بوردو الفرنسي، في صفقة بلغت 40 مليون يورو.



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.

