18 مليار دولار حجم الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، أن معدلات التبادل التجارى حققت زيادة ملموسة بلغت 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 67 مليارا و630 مليون دولار مقابل 59 مليارا و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 7 مليارات و8.8 مليون دولار.



وقال التقرير، الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة قدرها 11%، حيث بلغت 18 مليارا و514 مليون دولار، مقابل 16 مليارا و605 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق مليار و909 ملايين دولار.



كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 14%، حيث بلغت 49 مليارا و116 مليون دولار مقارنة بـ43 مليارا و217 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 5 مليارات و899 مليون دولار.



وحول التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية غير البترولية، أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال التسعة أشهر الأول من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 33.2%، حيث سجلت 5 مليارات و59 مليون دولار مقابل 3 مليارات و797 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و262 مليون دولار، كما حققت معدلات التبادل التجارى مع الدول الأفريقية بدون الدول العربية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 21%، حيث سجلت مليارا و867 مليون دولار مقابل مليار و541 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 326 مليون دولار.



وحققت معدلات التبادل التجارى السلعى بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 10.5%، حيث بلغت 10 مليارات و60 مليون دولار مقارنة بـ 9 مليارات و112 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 948 مليون دولار، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 5%، حيث سجلت 20 مليارا و378 مليون دولار مقابل 19 مليارا و398 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 980 مليون دولار.



وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن 5 قطاعات تصديرية حققت نموًا كبيرًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 39.3% لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 25.8% ليسجل 3 مليارات و998 مليون دولار مقابل 3 مليار و179 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 13%، حيث بلغت صادراته نحو 377 مليون دولار مقابل 334 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 10.3% حيث ارتفع إلى 678 مليون دولار مقابل 614 مليون دولار، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 10%، حيث ارتفع إلى 158 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 9.2%، حيث سجلت مليار و174 مليون دولار مقابل مليار و75 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقال جابر إن أبرز القطاعات التى سجلت زيادة فى حجم الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 64%، حيث بلغت وارداته نحو 101 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 36.7%، حيث بلغت وارداته 152 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 35.3%، حيث ارتفع إلى 402 مليون دولار مقابل 297 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 32% ليبلغ 258 مليون دولار بالمقارنة بـ196 مليون دولار، فضلًا عن قطاع مواد البناء والذى ارتفعت واردته بنسبة 28.1% ليبلغ 8 مليار و401 مليون دولار بالمقارنة بـ6 مليارات و559 مليون دولار.



وأضاف أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى تمثلت فى الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و576 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و498 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و185 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و171 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و55 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 771 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 708 ملايين دولار، والجزائر بقيمة 646 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 541 مليون دولار.

