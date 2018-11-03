الصين وكرواتيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات

أكدت الصين وكرواتيا أهمية استخدام المميزات التكاملية لدى الشركات الصينية والكرواتية، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات، لاسيما الموانيء والبنية الأساسية للسكك الحديدية وبناء السفن.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ"، مع رئيس الوزراء الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش" في العاصمة (بكين).



وقال تشيانغ إن العلاقات بين الصين وكرواتيا جيدة مما بساهم في زيادة التنمية ، وإنه لدى الجانبين ثقة سياسية متبادلة صلبة، وحجم تجارة متزايد وتبادلات إنسانية نشطة.



أضاف أن الصين مستعدة للعمل مع كرواتيا للربط بين استراتيجيات التنمية وتعميق التعاون البراجماتي في مجالات مختلفة، وتوسيع دمج المصالح، وتعزيز شراكة التعاون الشاملة الثنائية.



وتابع تشيانغ أنه يتعين على الجانبين تعزيز التعاون في مجالات، من بينها: الشؤون الإنسانية والسياحة والرياضة، وتيسير التبادلات بين الأفراد.



وشدد تشيانغ على أن الصين عازمة على التعاون بنشاط مع الجانب الكرواتي في التحضير للاجتماع الثامن لقادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا العام المقبل، والارتقاء بالتعاون بين الجانبين نحو مستوى أعلى.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش" إن العلاقات بين كرواتيا والصين تطورت على نحو مستقر، وإن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري أصبح براجماتيا وفعالا، والجانب الكرواتي متمسك بقوة بسياسة "صين واحدة" وعازم على زيادة استكشاف السوق الصينية وتقوية التعاون في التجارة وبناء السفن والسياحة والثقافة.



وأضاف بلينكوفيتش أن كرواتيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع الصين لضمان نجاح اجتماع قادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا العام المقبل.