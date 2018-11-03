ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الصين وكرواتيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت الصين وكرواتيا أهمية استخدام المميزات التكاملية لدى الشركات الصينية والكرواتية، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات، لاسيما الموانيء والبنية الأساسية للسكك الحديدية وبناء السفن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ"، مع رئيس الوزراء الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش" في العاصمة (بكين).

وقال تشيانغ إن العلاقات بين الصين وكرواتيا جيدة مما بساهم في زيادة التنمية ، وإنه لدى الجانبين ثقة سياسية متبادلة صلبة، وحجم تجارة متزايد وتبادلات إنسانية نشطة.

أضاف أن الصين مستعدة للعمل مع كرواتيا للربط بين استراتيجيات التنمية وتعميق التعاون البراجماتي في مجالات مختلفة، وتوسيع دمج المصالح، وتعزيز شراكة التعاون الشاملة الثنائية.

وتابع تشيانغ أنه يتعين على الجانبين تعزيز التعاون في مجالات، من بينها: الشؤون الإنسانية والسياحة والرياضة، وتيسير التبادلات بين الأفراد.

وشدد تشيانغ على أن الصين عازمة على التعاون بنشاط مع الجانب الكرواتي في التحضير للاجتماع الثامن لقادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا العام المقبل، والارتقاء بالتعاون بين الجانبين نحو مستوى أعلى.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش" إن العلاقات بين كرواتيا والصين تطورت على نحو مستقر، وإن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري أصبح براجماتيا وفعالا، والجانب الكرواتي متمسك بقوة بسياسة "صين واحدة" وعازم على زيادة استكشاف السوق الصينية وتقوية التعاون في التجارة وبناء السفن والسياحة والثقافة.

وأضاف بلينكوفيتش أن كرواتيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع الصين لضمان نجاح اجتماع قادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا العام المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

علي جمعة يحذر من أمر يجعل الدعاء موقوفا بين السماء والأرض ولا يصعد

لفتة إنسانية.. رجل يوقف السيارات بدراجته النارية لتعبر عجوز الطريق.. شاهد

إيران تبدأ إنتاج الطائرة المقاتلة كوثر على نطاق واسع

محمد أبو حامد: حادث المنيا الإرهابي يسعى لإفساد نجاحات الدولة

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

كحلة: 45 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب السعودية وسط فرحة المواطنين

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لقمة البريميرليج بين ليفربول وأرسنال

لجنة الفتوى توضح حكم زواج الأب من طليقة ابنه إذا لم يكن دخل بها

تأجيل الجزء الثاني من حلقة إليسا مع منى الشاذلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

فيديو

محمد أبو حامد: حادث المنيا الإرهابي يسعى لإفساد نجاحات الدولة
أسامة هيكل: نحتاج إلى تعاون دولي لوقف الإرهاب.. وإعلامنا يخاطب نفسه.. فيديو
خبير إستراتيجي: الدولة تؤهل الشباب لقيادتها يوما ما ..فيديو
أصغر صانعة أفلام في العالم: قابلت رؤساء دول كثيرين.. وتناشد الشباب: احلموا
كريم أكروف: مذيعة مصرية ترتدي من تصاميمي اليوم في إنترناشيونال فاشون أوورد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟