قاسم باشا يسقط أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه

تلقى فريق قاسم باشا، الذي يلعب بين صفوفه محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه، هزيمة بنتيجة 2-1 أمام أنطاليا سبور، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري التركي.



وفي الشوط الأول، استطاع فيسيل ساري لاعب قاسم باشا أن يفتتح أهداف المباراة لفريقه في الدقيقة 21، ليأتي دييجو أنجيلو ويضيف هدف التعادل لصالح أنطاليا سبور في الدقيقة 43 قبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقتان.



وتمكن سوليمان دوكارا في الشوط الثاني،من إحراز هدف الفوز لفريق أنطاليا سبور، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 83.



وشارك اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه مع قاسم باشا أمام أنطالي سبور في المباراة بالكامل.



وبهذه النتيجة توقف رصيد قاسم باشا عند النقطة 19 في المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري التركي، بينما ارتفع رصيد أنطاليا السبور إلى النقطة 21 في المركز الثالث.

