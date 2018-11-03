ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قاسم باشا يسقط أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
إسراء أشرف
تلقى فريق قاسم باشا، الذي يلعب بين صفوفه محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه، هزيمة بنتيجة 2-1 أمام أنطاليا سبور، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري التركي.

وفي الشوط الأول، استطاع فيسيل ساري لاعب قاسم باشا أن يفتتح أهداف المباراة لفريقه في الدقيقة 21، ليأتي دييجو أنجيلو ويضيف هدف التعادل لصالح أنطاليا سبور في الدقيقة 43 قبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقتان.

وتمكن سوليمان دوكارا في الشوط الثاني،من إحراز هدف الفوز لفريق أنطاليا سبور، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وشارك اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه مع قاسم باشا أمام أنطالي سبور في المباراة بالكامل.

وبهذه النتيجة توقف رصيد قاسم باشا عند النقطة 19 في المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري التركي، بينما ارتفع رصيد أنطاليا السبور إلى النقطة 21 في المركز الثالث.
قاسم باشا يسقط أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه
قاسم باشا يسقط أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه
قاسم باشا يسقط أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه
loading...

ترشيحاتنا

مطرانية المنيا تبدأ قداس الصلاة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل

إصابة 10 عمال مصريين في حادث تصادم بالكويت

صدى البلد ينشر نص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

بسبب الخلاف على فرش بضائعهم.. إصابة 5 بائعين بالرصاص فى مشاجرة بعين شمس

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

شاهد.. مراسم دفن ضحايا حادث المنيا الإرهابي بدير الأنبا صموئيل

عضو بالوفد الجيبوتي في منتدى شباب العالم تكشف دور مصر في أفريقيا.. فيديو

الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لقمة البريميرليج بين ليفربول وأرسنال

ملك البحرين يصل المملكة العربية السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

فيديو

نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو
فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو
الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
محافظ المنيا يشهد صلاة الجنازة على شهداء دير الأنبا صموئيل ..فيديو وصور
تنسيقية الأحزاب: حريصون على فتح حوار مع شباب العالم لتوصيل صورة مصر الحقيقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟