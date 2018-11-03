ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:45 م
توم كروز
توم كروز
شروق إبراهيم
يقوم النجم العالمي توم كروز بتصوير أحدث مشاهده في الجزء الثاني من فيلم Top Gun الذي قدم الجزء الاول منه عام 1986 حيث كان يبلغ من العمر 24 عامًا.

وظهر كروز البالغ من العمر 56 عامًا بملامح شبابية وهو يقود دراجة نارية وخلفه الممثلة الامريكية جينيفر كونلي في نفس المشهد الذي سبق تقديمه من 32 عاما مع كيلي ميكجيليس البطلة السابقة لـ top gun.

تدور احداث فيلم Top Gun 1986 حول طالب قوى العضلات من مدرسة النخبة للطيارين الامريكية المقاتلة، يتنافس حتى يكون الأفضل في فصله و ليحصل على حب مدرسته.
بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور
بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور
بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور
بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور
بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور
بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور
بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور
بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور
loading...

ترشيحاتنا

إحالة مسئولين بمعهد فتيات شبرا الخيمة للجنايات لاختلاسهم 2 مليون جنيه

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو

صالح جمعة يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي من جديد

مدرب الترجي: تعرضنا لمؤامرة قبل لقاء الأهلي بدقائق

فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو

البرلمان وقانون الإيجار القديم.. أبرز 6 تعديلات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

الآثار تكشف حقيقة إقامة حفل زفاف في معبد فيلة بأسوان

تعرف على سجل محمد صلاح المبهر أمام أرسنال قبل قمة السبت.. فيديو

إيران تبدأ إنتاج الطائرة المقاتلة كوثر على نطاق واسع

التعليم: ما ينشر عن قانون تجريم الدروس الخصوصية تكهنات غير رسمية

بسبب الخلاف على فرش بضائعهم.. إصابة 5 بائعين بالرصاص فى مشاجرة بعين شمس

فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

فيديو

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو
ليندا جاد:المصابون بالغدة الدرقية الأكثر عرضة لزيادة الوزن.. فيديو
5 أمراض وراء الإصابة بتليف الكبد .. فيديو
فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو
شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟