بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

يقوم النجم العالمي توم كروز بتصوير أحدث مشاهده في الجزء الثاني من فيلم Top Gun الذي قدم الجزء الاول منه عام 1986 حيث كان يبلغ من العمر 24 عامًا.



وظهر كروز البالغ من العمر 56 عامًا بملامح شبابية وهو يقود دراجة نارية وخلفه الممثلة الامريكية جينيفر كونلي في نفس المشهد الذي سبق تقديمه من 32 عاما مع كيلي ميكجيليس البطلة السابقة لـ top gun.



تدور احداث فيلم Top Gun 1986 حول طالب قوى العضلات من مدرسة النخبة للطيارين الامريكية المقاتلة، يتنافس حتى يكون الأفضل في فصله و ليحصل على حب مدرسته.