ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 5 متهمين في كفر الشيخ.. صور

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.





وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عمار، مدير المباحث، عن ضبط "ع.ك" سن ٣٥ ميكانيكي ومقيم قرية إبيانة، مركز مطوبس، مسجل شقي خطر تحت رقم ١٦١٣ فئه ج سرقات عامة، وبحوزته طبنجة معدله عيار ٩مم و سكين بقصد الدفاع و ١٥٠ جرامًا لمخدر الحشيش بقصد الإتجار و هاتف و ٥٥٠ جنيهًا.





وضبطت مباحث مركز بيلا برئاسة الرائد محمد قطاطو، ح.م.ع سن ٢٦ عاطل ومقيم الجرايدة ، مركز بيلا، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢مم و طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع و ٥٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الاتجار وهاتف و ٣٥٠ جنيهًا.





وتمكنت الحملة من ضبط "ع.ع" سن ٣٦ عاطل، وبحوزته طبنجة معدله عيار٩مم بقصد الدفاع، و "م.ع" سن ٣٦ عاطل ، سبق اتهامه في القضية رقم ٤٨٧٣/ ٢٠١٨ جنايات مركز الرياض " مخدرات " ، وبحوزته سكين بقصد الدفاع ومقيمان دمرو مركز سيدي سالم.



