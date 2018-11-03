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حوادث

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 5 متهمين في كفر الشيخ.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:19 م
ضبط أسلحة نارية ومخدرات
ضبط أسلحة نارية ومخدرات
محمود زيدان
شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عمار، مدير المباحث، عن ضبط "ع.ك" سن ٣٥ ميكانيكي ومقيم قرية إبيانة، مركز مطوبس، مسجل شقي خطر تحت رقم ١٦١٣ فئه ج سرقات عامة، وبحوزته طبنجة معدله عيار ٩مم و سكين بقصد الدفاع و ١٥٠ جرامًا لمخدر الحشيش بقصد الإتجار و هاتف و ٥٥٠ جنيهًا.

وضبطت مباحث مركز بيلا برئاسة الرائد محمد قطاطو، ح.م.ع سن ٢٦ عاطل ومقيم الجرايدة ، مركز بيلا، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢مم و طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع و ٥٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الاتجار وهاتف و ٣٥٠ جنيهًا.

وتمكنت الحملة من ضبط "ع.ع" سن ٣٦ عاطل، وبحوزته طبنجة معدله عيار٩مم بقصد الدفاع، و "م.ع" سن ٣٦ عاطل ، سبق اتهامه في القضية رقم ٤٨٧٣/ ٢٠١٨ جنايات مركز الرياض " مخدرات " ، وبحوزته سكين بقصد الدفاع ومقيمان دمرو مركز سيدي سالم.

وألقت المباحث القبض على "م.ح" سن ٢٩ عاطل ومقيم بندر الحامول، مسجل شقي خطر تحت رقم ٢٤٧فئه ب سرقات بالإكراه، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢مم و طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع و ١٢٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و هاتف و ٢٧٥جنيهًا وهاتف.
ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 5 متهمين في كفر الشيخ.. صور
ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 5 متهمين في كفر الشيخ.. صور
ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 5 متهمين في كفر الشيخ.. صور
ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 5 متهمين في كفر الشيخ.. صور
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