عبدالله السعيد وعبدالشافي أساسيين مع الأهلي السعودي أمام النصر

أعلن المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لنادي أهلي جدة الذي يلعب في صفوفه عبد الله السعيد و محمد عبد الشافي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر، بالدوري السعودي للمحترفين.



ويحل النادي الأهلي ضيفًا على النصر في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.



وجاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد العويس.



خط الدفاع: سعيد المولد، باولو دياز، محمد آل فتيل، محمد عبد الشافي.



خط الوسط: جوزيف دي سوزا، عبدالله السعيد، نوح الموسى.



خط الهجوم: خوسيه خورادو، تفاريس، عبد الرحمن غريب.