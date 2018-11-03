ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالمنتزه .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
كتب – محمد صبرى - محمد العيسوي
تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة سائق توك توك بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة سائق توك توك ، سن 23 ، له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة المراغي القديمة - دائرة القسم بالوصلة الرابطة بين الطريق الدولى وطريق الإصلاح بدائرة القسم مهشم الرأس وبه جروح طعنية متفرقة بطيات ملابسه ومتعلقاته الشخصية عدا هاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الحادث، وهم، المدعو عبدالله ب.ع ، سن 22 ، عاطل ، له معلومات جنائية، و المدعو نور م.م ، سن 17 ، عاطل ، له معلومات جنائية .. مُقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أمكن ضبط المتهمين المذكورين ، مواجهتهما اعترفا لارتكابهما الحادث واتفاقهما على التخلص من المجني عليه، وسرقة التوك توك وهاتفه المحمول ، وتصرفا فى التوك توك بالبيع لصاحب ورشة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة بمبلغ 7800 جنيه ، وأرشد عن المبلغ المالى والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة تم ضبط الأخير، وبحوزته التوك توك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

صالح جمعة يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي من جديد

شاهد .. لحظة قتل الشرطة الأمريكية لسيدة حامل بـ13 طلقة

بالأرقام.. ترتيب الجامعات المصرية في أحدث تصنيف أمريكي

فتاة هندية تعرب عن انبهارها بـ منتدى شباب العالم 2018.. فيديو

وائل جمعة يهاجم قناة الأهلي: أنا كابتن مصر.. صور

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

مانشستر يونايتد يخطف فوزا مثيرا من بورنموث بالدوري الإنجليزي..فيديو

شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

تعرف على سجل محمد صلاح المبهر أمام أرسنال قبل قمة السبت.. فيديو

شاهد.. أول تعليق من كندة علوش بعد ولادتها.. وتعتذر للأصدقاء لهذا السبب

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

الحياة تحت الماء بدون معدات غطس وأنابيب أكسجين.. أغرب الأماكن للإقامة هناك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو
بدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. فيديو
ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو
وزير الخارجية يستقبل أبو مازن للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم..شكرى يستقبل حاكم الشارقة للمشاركة في الافتتاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟