ضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالمنتزه .. فيديو

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة سائق توك توك بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة سائق توك توك ، سن 23 ، له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة المراغي القديمة - دائرة القسم بالوصلة الرابطة بين الطريق الدولى وطريق الإصلاح بدائرة القسم مهشم الرأس وبه جروح طعنية متفرقة بطيات ملابسه ومتعلقاته الشخصية عدا هاتفه المحمول.



تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الحادث، وهم، المدعو عبدالله ب.ع ، سن 22 ، عاطل ، له معلومات جنائية، و المدعو نور م.م ، سن 17 ، عاطل ، له معلومات جنائية .. مُقيمان بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أمكن ضبط المتهمين المذكورين ، مواجهتهما اعترفا لارتكابهما الحادث واتفاقهما على التخلص من المجني عليه، وسرقة التوك توك وهاتفه المحمول ، وتصرفا فى التوك توك بالبيع لصاحب ورشة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة بمبلغ 7800 جنيه ، وأرشد عن المبلغ المالى والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة تم ضبط الأخير، وبحوزته التوك توك.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.