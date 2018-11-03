رامي عياش ومدحت صالح وثروت ومروة ناجي في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية السابع والعشرون حيث يقام خمس حفلات فى الثامنة مساء غد الأحد، فعلى المسرح الكبير يشدو النجم اللبنانى رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود بنخبة مختارة من أعماله الشهيرة.





يسبقه فقرات لكل من المطربين ياسر سليمان ، صابرين النجيلي ورحاب عمر أما علي مسرح معهد الموسيقي العربية تقدم فرقة فن حفل يشدو خلاله المطربين اسماعيل صادق ويحيي عبد الحليم بباقة من اروع اعمال الموسيقي العربية وعلي مسرح الجمهورية يقدم اوركسترا وزارة الشباب والرياضة حفل فني متنوع كما يشهد مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية اطلالة جديدة للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وبمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فقرات متنوعة لكل من عازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقته الموسيقية والفنانة مروة ناجي وفى نفس التوقيت على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا يقدم النجم محمد ثروت فاصلًا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر يسبقة فقرات غنائية لكل من المطربين عصام محمود ، اميرة احمد ، رضوي سعيد ومحمود عبد الجميد .





أما عن جلسات مؤتمر الموسيقى العربية فتقام الجلسة الأولى في العاشرة صباحا علي المسرح الصغير وتدور حول ( التجارب الإبداعية الموسيقية التي تتناول الموسيقي العربية في سياق فني عالمي ) ومقررها الدكتور كفاح فاخوري ( لبنان ) و مشاركة الباحثين الدكتور ادوار طوريكيان ( لبنان ) ، أحمد بن محمد الواصل ( السعودية ) ، الدكتور عبد الحميد حمام ( الاردن ) ، الدكتورة منال العفيفي محمود ، الدكتورة نجاة الزيد ( الكويت ) وفي الثانية عشر والنصف ظهرا تعقد الجلسة الثانية ومقررها الدكتورة حنان ابو المجد بمشاركة الدكتورة سلوى الشاودري (المغرب) ، الدكتور عدنان خلف ساهي ( العراق ) ، الدكتور عبد المنعم بن حامد ( ليبيا ) ، الدكتور فيصل العربيد ( الكويت ) و الدكتور محمد علاء محمد فتحي .



