يوم في المحاكمات.. تأجيل محاكمة رئيس حي الدقي و7 آخرين بتهمة الرشوة لـ 5 يناير.. وأحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 15 نوفمبر.. والدفاع يقدم خريطة للعاصمة في أحداث مجلس الوزراء

تأجيل محاكمة رئيس حي الدقي و7 آخرين بتهمة الرشوة لـ 5 يناير

تأجيل محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 15 نوفمبر

دفاع دومة يستبعد أحد دفوعه خلال جلسة أحداث مجلس الوزراء

دفاع المتهم دومة يقدم خريطة للعاصمة في أحداث مجلس الوزراء





استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".





واستبعد طاهر أبوالنصر، دفاع المتهم أحمد دومة الدفع ببطلان القيد والوصف بأنه اشتمل علي واقعة سرقة سيارة ميكروباص تابعة لوزارة الصحة، وقصر علي بطلان القيد والوصف على أنه اشتمل علي أن التلفيات التي حدثت في مجلس الشعب وفقا للثابت في سجل سير الحوادث بدء من الصحيفة 1150 هي اشتعال النيران ببعض الاماكن داخل سور مجلس الشعب وهدم جزء من سور مجلس الشعب في اتجاه شارع القصر العيني، واحتراق جزء كبير من استراحة اعضاء مجلس الشعب، وهدم البوابة رقم 1 بسور مجلس الشعب، ووفقا لسجل الحوادث أيضا فإن التلفيات قد تمت يوم الجمعة 16 ديسمبر من الساعة 2 صباحا وحتي الساعة 10 صباحا.





وقدم طاهر أبو النصر دفاع المتهم أحمد دومة، خريطة لمدينة القاهرة، تحمل شعار الهيئة المصرية العامة للمساحة، وأشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والارفاق، ومؤكدا لهيئة المحكمة انها للاستعانة بها في شرح بعض شوارع مناطق التحرير والقصر العيني.





كانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.





وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.





ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات يقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.





وفى سياق متصل قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم السبت، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة رئيس حى الدقى ومديرة الإدارة الهندسية و6 آخرين بتهمة تقاضى الرشوة لجلسة 5 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع .



