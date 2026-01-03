بلومبرج: الولايات المتحدة أول دولة تُصدِّر أكثر من 100 مليون طن متري من الغاز المسال

وصلت الولايات المتحدة في عام 2025 إلى مركز أول دولة تصدر أكثر من 100 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في عام واحد، مدعومة ببدء الإنتاج من مصانع جديدة، حسبما أظهرت البيانات الأولية من LSEG.

وبحسب وكالة بلومبرج.. أظهرت بيانات LSEG أن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم باع ما يقرب من 20 مليون طن أكثر من أقرب منافسيها قطر وحوالي 23 مليون طن أكثر مما كان عليه العام الماضي.

وشكلت الشحنات الأمريكية ما يقرب من ربع صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية العام الماضي.

وقال أليكس مونتون، مدير الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمي في شركة الأبحاث Rapidan Energy Group، إن النمو بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي يرجع إلى الاستخدام العالي عبر المحطات الرئيسية والزيادة السريعة في المرافق الجديدة.

وفي عام 2025، سجلت الولايات المتحدة 5 أرقام قياسية شهرية للإنتاج.

وقال جيسون فير، رئيس ذكاء الأعمال في شركة الشحن Poten and Partners، إنه "من اللافت للنظر أنه في غضون 9 سنوات، انتقلت الولايات المتحدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الصفرية إلى أكثر من 100 مليون طن متري، والنجاح يؤكد صحة النهج الأمريكي".