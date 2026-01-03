قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحت الأمطار.. تدريبات بدنية شاقة لحراس المنتخب استعدادا لمواجهة بنين بكأس الأمم الإفريقية

حراس مرمى المنتخب
حراس مرمى المنتخب
إسلام مقلد

خاض حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة سعفان الصغير تدريبات بدنية قوية على ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026 المقامة بالمغرب.

وخضع حراس منتخب مصر لتدريبات شاقة استعدادا لمواجهة منتخب بنين، تحت المطار التي تهطل على المغرب في الوت الحالي، بمشاركة محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي.

موعد مباراة منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم السبت، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

 وتأتي هذه المباراة وسط حالة من التفاؤل والطموح الكبير لدى الجماهير المصرية، التي تأمل في مواصلة المشوار بنجاح نحو التتويج باللقب القاري، مستندة إلى تاريخ الفراعنة العريق وخبراتهم الواسعة في البطولة.

بنين يخطف بطاقة التأهل

نجح منتخب بنين في التأهل إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، خلف منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية. وقدم المنتخب البنيني مستويات متوازنة خلال دور المجموعات، أظهرت قوة تنظيمه الدفاعي وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة، ليحجز مقعده ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، ويضرب موعدًا مع منتخب مصر في مواجهة مرتقبة.

موعد المباراة وملعب اللقاء

من المقرر أن تقام مباراة مصر وبنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب “أدرار” بمدينة أغادير المغربية. وتُعد المباراة من أبرز مواجهات دور الـ16، نظرًا لقيمة المنتخب المصري وثقله القاري، إلى جانب رغبة منتخب بنين في تحقيق مفاجأة ومواصلة مشواره في البطولة.

صدارة مستحقة لمنتخب مصر

كان منتخب مصر قد تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد أداء قوي ومنظم في دور المجموعات. وحقق الفراعنة الفوز في مباراتين أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا، فيما تعادلوا في لقاء واحد أمام أنجولا، ليؤكدوا جاهزيتهم الفنية والبدنية للمنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية.

طموحات جماهيرية كبيرة

يدخل الفراعنة مواجهة بنين بطموح كبير في العبور إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة الحلم القاري، في ظل دعم جماهيري واسع وثقة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبنين  بشكل حصرى على قنوات bein sports الناقل الحصرى لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر وبنين 

قناة المغربية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»
القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

بالصور

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد