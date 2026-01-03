قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ترامب: أصبحنا الآن دولة محترمة أكثر من أي وقت مضي

ترامب
ترامب
محمد شحتة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن كل القوات العسكرية الفنزويلية أصبحت عاجزة بفضل جيشنا الأمريكي وقوات إنقاذ القانون، منوها أننا اعتقلنا الرئيس مادورو، في الليل وكانت الأضواء مطفئة في العاصمة بسبب الخبرات والمعلومات التي حصلنا عليها.

وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي: كانت العملية ناجحة وتم اعتقال الرئيس الفنزويلي برفقة زوجته، وكلاهما الآن سيواجهان العدالة الأمريكية، منوها أن مادورو، وجهت له تهم بسبب تهريب المخدرات وتهريب الكوكايين للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ترامب، أننا الآن أصبحنا دولة محترمة أكثر من أي وقت مضي، منوها أن قواتنا كانت مستعدة بالعديد من السفن في عرض البحر، ومسلحين بكل ما يلزم من الأسلحة.

وأكد دونالد ترامب، أنه لم يقتل أي فرد أمريكي أو دمرت أي معدة أمريكية في هذه العملية ولم نتلقى أي خسائر فيها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها جيشها الأقوى في هذا الكوكب وبقوتنا أعداؤنا سيبدأون في عدم التشكيك في أن لدينا أفضل المعدات في العالم.

وأكد دونالد ترامب، أننا قضينا على 97% من المخدرات التي تأتي على القوارب بحرا.

وأعلن دونالد ترامب، أننا سندير فنزويلا إلى أن يكون هناك انتقال هادئ ومناسب وهذا ما نريده للشعب الفنزويلي.

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة للدعاء لزوجي والخروج من الحزن ..الإفتاء ترد

حكم الكلام أثناء سماع الأذان

حكم الكلام أثناء سماع الأذان .. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء

دار الإفتاء تكشف منهجها في فتاوى النوازل المالية المعاصرة

بالصور

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

