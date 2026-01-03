ترامب: أصبحنا الآن دولة محترمة أكثر من أي وقت مضي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن كل القوات العسكرية الفنزويلية أصبحت عاجزة بفضل جيشنا الأمريكي وقوات إنقاذ القانون، منوها أننا اعتقلنا الرئيس مادورو، في الليل وكانت الأضواء مطفئة في العاصمة بسبب الخبرات والمعلومات التي حصلنا عليها.

وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي: كانت العملية ناجحة وتم اعتقال الرئيس الفنزويلي برفقة زوجته، وكلاهما الآن سيواجهان العدالة الأمريكية، منوها أن مادورو، وجهت له تهم بسبب تهريب المخدرات وتهريب الكوكايين للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ترامب، أننا الآن أصبحنا دولة محترمة أكثر من أي وقت مضي، منوها أن قواتنا كانت مستعدة بالعديد من السفن في عرض البحر، ومسلحين بكل ما يلزم من الأسلحة.

وأكد دونالد ترامب، أنه لم يقتل أي فرد أمريكي أو دمرت أي معدة أمريكية في هذه العملية ولم نتلقى أي خسائر فيها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها جيشها الأقوى في هذا الكوكب وبقوتنا أعداؤنا سيبدأون في عدم التشكيك في أن لدينا أفضل المعدات في العالم.

وأكد دونالد ترامب، أننا قضينا على 97% من المخدرات التي تأتي على القوارب بحرا.

وأعلن دونالد ترامب، أننا سندير فنزويلا إلى أن يكون هناك انتقال هادئ ومناسب وهذا ما نريده للشعب الفنزويلي.