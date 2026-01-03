متحرش ومُحرِِّض.. تفاصيل إقالة الإخواني أيمن جاب من قناة الجزيرة مباشر

أثار خبر إقالة أيمن جاب الله المدير السابق لقناة الجزيرة مباشر والمنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، العديد من التساؤلات عن سبب الإقالة، والتي كشفت عنها مصادر إعلامية عربية، أولها وأبرزها “التحرش بالمذيعات في القناة”؛ الأمر الذي أدى بهن إلى تقديمهم استقالاتهن بسبب التحرش والمعاملة السيئة.



سبب إقالة أيمن جاب الله من قناة الجزيرة مباشر

وأفادت بعض المصادر، بأن هناك “مخالفات مالية” طالت أيمن جاب الله المدير السابق لقناة الجزيرة مباشر، الأمر الذي أدى لإقالة إدارة القناة له وإبعاده عن المشهد.

أيمن جاب الله متورط في اتهامات بالتحرش والابتزاز الجنسي ضد زميلاته من المذيعات بالقناة، وقرار الإقالة (المتكتم عليه)؛ جاء بعد تحقيقات داخلية حول “استغلال نفوذه للتحرش بعدد من المذيعات والموظفات”.

وعلى مدار السنوات الماضية، قاد الإخواني أيمن جاب، مدير قناة الجزيرة مباشر السابق، حربا ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وكان أكبر المحرضين ضدها.

ويعتبر أيمن جاب الله، البوابة الأولى لدخول الصحفيين المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، للعمل في قناة الجزيرة، ويعتبر من أهم مصادر تمويل الجماعة الإرهابية؛ لبث الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد تحقيقات موسعة؛ أعلنت إدارة قناة الجزيرة مباشر إقالة أيمن جاب الله، المدير السابق للقناة وعضو جماعة الإخوان الإرهابية.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن جهود القناة لإعادة تنظيم إدارتها، وتجاوز الأزمات الداخلية التي أثرت على الأداء الإعلامي، وسط مطالب بتحقيق شفافية أكبر، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات.