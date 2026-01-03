قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توافد مكثف للناخبين على اللجان والمقار الانتخابية بالجيزة

توافد مكثف للناخبين على اللجان والمقار الانتخابية بالجيزة
توافد مكثف للناخبين على اللجان والمقار الانتخابية بالجيزة
أ ش أ

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بمحافظة الجيزة توافد مكثف للناخبين مساء اليوم السبت؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من جولة الإعادة بالدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن.

ورصد مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط- في جولة ميدانية بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، والعجوزة، والهرم، والعمرانية، والبدرشين- اصطفاف طوابير الناخبين أمام اللجان والمقار الانتخابية، وسط تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ 30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا. 

وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة؛ يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، لتجرى جولة الإعادة على 27 مقعداً فقط بعد أن تم حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الدوائر الـ 30 الملغاة بأحكام القضاء، شملت- قبل حسم 3 مقاعد بالجولة الأولى-، الآتي:

محافظة الوادي الجديد: (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة).

محافظة أسوان (الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز إدفو).

بمحافظة الأقصر (الدائرة الأولى قسم الاقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا) وبمحافظة الإسكندرية ( الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا ( الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).

كما شملت بمحافظة الجيزة (الدائرة الأولى قسم الجيزة الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر).

وبمحافظة البحيرة (الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة).

وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا).

وبمحافظة أسيوط ( الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج).

وبمحافظة الفيوم ( الدائرة الثالثة مركز سنورس).

الناخبين المقار الانتخابية بالجيزة انتخابات مجلس النواب

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
سيارات عائلية ‏SUV
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
