عودة رئيس الجمارك بعد اجتماعات اللجنة المصرية الأوكرانية بكييف

وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ لحظات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية بعد انتهاء مشاركته فى إجتماعات الدورة السابعة المصرية الأوكرانية للتعاون الإقتصادى والعلمى والمنعقدة بمدينة كييف الأوكرانية في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر الجاري لتعزيز التعاون الإقتصادي والجمركي بين البلدين .



وقال رئيس مصلحة الجمارك ، إن العلاقات الإقتصادية بين مصر وأوكرانيا شهدت تطورا مستمرا خاصة في السنوات الأخيرة وفقا لرغبة الجانبين فى تنمية العلاقات الإقتصادية المتوازنة بين الطرفين وبما يتفق مع شروط وقواعد التجارة الدولية .



وأكد أن التعاون يسهم فى تشجيع الإستثمار وإعطاء فرصه أكبر لزياده الانتاج و توسيع الطاقات الإنتاجية وما يترتب عليه من زياده الطاقه التصديرية والتعاون والعمل المشترك من أجل تيسير حركه التبادل التجاري

