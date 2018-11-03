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عمرو الليثى يعلن عن مواعيد برنامجه وشعوره بردود الفعل بالحلقة الأولى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:06 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
بدأ برنامج واحد من الناس من تقديم الإعلامى عمرو الليثى فى حلقته الثانية عبر شاشة النهار بتوجيه خالص العزاء لشهداء الوطن الذين راحوا ضحية الإرهاب الأليم بالمنيا ، متوجهًا بالدعاء الى الله ان يحمى مصر من الارهاب الاسود.

وعلى جانب اخر اكد الليثى ان برنامج واحد من الناس فى بدايته الجديدة عبر قناة النهار يذاع السبت والاحد فى العاشرة مساء كل اسبوع ، معربًا عن سعادته بردود الفعل الطيبة عن الحلقة الأولى وعودة برنامج واحد من الناس سواء عبر الشاشة أو عبر وسائل التواصل.

وقال الليثي برنامج واحد من الناس بهدف تقديم كافة الخدمات وتحقيق الأماني والتطلعات وان يكون صوت المواطن معبرًا عن أحلامهم داعمًا ومقترحاتهم البناءة، والاستماع إلى شكاويهم والتواصل مع المسئولين.

وأشار الليثى ان حلقة السبت والاحد سيتم تقديم عمرات وعلاج مرضى وغارمات هدفنا هو خدمتكم وسيتم التواصل عبر صفحة واحد من الناس عبر الفيس بوك، ووجه الليثى نداء الى كافة المشاهدين والمتابعين إلى التواصل مع البرنامج.

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