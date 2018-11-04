محافظ شمال سيناء: الروضة قرية نموذجية قريبا

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ــ محافظ شمال سيناء ان قرية الروضة مركز بئر العبد ستكون قرية نموذجية خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف اثناء جولة تفقدية لأعمال التطوير والمشروعات التى تتم داخل قرية الروضة من تشييد المنازل ورصف الطرق، أنه سيتم الاحتفال خلال شهر نوفمبر الجاري بالذكرى الاولى لشهداء الروضة وهذا يعد أكبر رد على الإرهابيين، وأنه سيتم تحويل الذكرى إلى مشروعات كبيرة، موجهًا الدعوة لشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الاوقاف لحضور صلاة الجمعة بمسجد شهداء الروضة فى يوم 23 نوفمبر الحالى لتوجيه رسالة للعالم ان الإرهاب مصيره إلى الزوال وان يد الهدم وقتل الابرياء لن تزيد منا الا صلابة وقوة وتنمية وتعميرا.



واستمع المحافظ لمطالب اهل القرية ومشاكلهم ووعد بحلها، ووجه المسئولين على سرعة الاستجابة لمطالب اهل القرية، مضيفًا خلال جلسة مع ابناء البادية ان الإرهاب لا دين ولا وطن له ولا يفرق بين احد، وسنعمل جاهدين على تطوير القرية لتصبح قرية نموذجية.