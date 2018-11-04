ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ شمال سيناء: الروضة قرية نموذجية قريبا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
أحمد صالح
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ــ محافظ شمال سيناء ان قرية الروضة مركز بئر العبد ستكون قرية نموذجية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف اثناء جولة تفقدية لأعمال التطوير والمشروعات التى تتم داخل قرية الروضة من تشييد المنازل ورصف الطرق، أنه سيتم الاحتفال خلال شهر نوفمبر الجاري بالذكرى الاولى لشهداء الروضة وهذا يعد أكبر رد على الإرهابيين، وأنه سيتم تحويل الذكرى إلى مشروعات كبيرة، موجهًا الدعوة لشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الاوقاف لحضور صلاة الجمعة بمسجد شهداء الروضة فى يوم 23 نوفمبر الحالى لتوجيه رسالة للعالم ان الإرهاب مصيره إلى الزوال وان يد الهدم وقتل الابرياء لن تزيد منا الا صلابة وقوة وتنمية وتعميرا.

واستمع المحافظ لمطالب اهل القرية ومشاكلهم ووعد بحلها، ووجه المسئولين على سرعة الاستجابة لمطالب اهل القرية، مضيفًا خلال جلسة مع ابناء البادية ان الإرهاب لا دين ولا وطن له ولا يفرق بين احد، وسنعمل جاهدين على تطوير القرية لتصبح قرية نموذجية.
loading...

ترشيحاتنا

طارق فهمي يكشف مصدر تمويل منتدى شباب العالم .. فيديو

السيسي يطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش الإرهابية .. فيديو

أرسنال يسجل هدف التعادل أمام ليفربول بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

الرئيس السيسي: النصب التذكاري رسالة تؤكد دور مصر في نشر المحبة والسلام

تفاصيل حادث سيارة محمد رمضان.. انفجار إطار وتهشم أخرى كرايسلر ومصرع سوداني

ترامب يحذر من انهيار الاقتصاد الأمريكي

برلمانية: القبض على كل سيدة ترتدي النقاب خارج المنزل

تصريح مثير من راموس بعد هجوم الجماهير عليه في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد

حبس سائق محمد رمضان لاتهامه بقتل سوداني واصابة زوجة الاسطورة و 3 آخريات

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

شاهد.. مدرس يلكم طالبا بوحشية ويحطم الهاتف فى وجهه

نقطة تلاقي يحدث ضجة على مواقع التواصل بعد عرضه في منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

فيديو

موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل
السيسى يعلن دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟