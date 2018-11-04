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رياضة

تشيلسي يواجه كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. اليوم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري، نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد في السادسة مساءً على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويسعى البلوز في مباراة اليوم لتحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل خطف النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة 27، لتضييق الخناق على فريقي مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، وليفربول المتصدر برصيد 27 نقطة.

ولعب تشيلسي 10 مباريات في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل 3 مباريات.

ويحتل البلوز المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.
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