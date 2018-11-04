تشيلسي يواجه كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري، نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد في السادسة مساءً على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".





ويسعى البلوز في مباراة اليوم لتحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل خطف النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة 27، لتضييق الخناق على فريقي مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، وليفربول المتصدر برصيد 27 نقطة.





ولعب تشيلسي 10 مباريات في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل 3 مباريات.



