الولايات المتحدة ترحب بإيصال المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان السوري

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الأحد/ بإيصال المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان في سوريا، لافتة إلى الدور الذي لعبته روسيا في إقناع النظام السوري.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي - "نحن نرحب بأخبار تمكن الأمم المتحدة من البدء بتسليم المساعدات إلى مخيم الركبان من دمشق، ويأتي ذلك بعد أشهر من الضغوط من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا على النظام السوري للسماح بالأمم المتحدة بإيصال مساعدات تشتد الحاجة إليها للنازحين في الركبان".



وأضافت "نثني أيضا على دور روسيا في إقناع النظام بالامتثال لتصريحات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال إصدار الموافقات الإدارية المطلوبة لتتحرك هذه القافلة"، معربة عن أملها في أن تستخدم روسيا نفوذها مع النظام لمعالجة عدم إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الجزء الأكبر من سوريا .

