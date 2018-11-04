8 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة علي كافة المحاور علي مستوي المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى 8 مؤثرات على حركة المرور:





- كثافات بمنزل كوبرى 15 مايو القادم من الجيزة ومتجه للزمالك





- كثافات بمحور الثورة المتجه لمصر الجديدة





- أتوبيس معطل بمطلع كوبرى الجيش المتجه للسويس





- مصادمة بين سيارتين بمطلع كوبرى السيدة عائشة المتجه لمجرى العيون





- سيارة نقل معطلة بمطلع كوبرى العاشر المتجه للفسطاط





- كثافات فى الاتجاه القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين





- كثافات بشارع الخليفة القاهر نتيجة منطقة الأعمال





- كثافات أعلى كوبرى اكتوبر القادم من الشرق ومتجه وسط البلد والجيزة





وقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الاعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.



