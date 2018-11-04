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حوادث

المرور: فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بعد زوال الشبورة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
المرور- أرشيفية
المرور- أرشيفية
أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إن الحركة المرورية عادت الى طبيعتها لطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي بعد إغلاقه من الكيلو ٤٠ وحتى الكيلو ٨٠، في ساعات الصباح الأولى بسبب انعدام الرؤية وارتفاع الشبورة بصورة كثيفة.

وتابعت المصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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