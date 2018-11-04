المرور: فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بعد زوال الشبورة

قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إن الحركة المرورية عادت الى طبيعتها لطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي بعد إغلاقه من الكيلو ٤٠ وحتى الكيلو ٨٠، في ساعات الصباح الأولى بسبب انعدام الرؤية وارتفاع الشبورة بصورة كثيفة.



وتابعت المصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.