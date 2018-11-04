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محافظات

محافظ القليوبية لـ رؤساء المدن: مفيش مسئول مقصر هيقعد مكانه

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا، اليوم، مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة القمامة، حيث شدد على رؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة منظومة رفع القمامة والإشغالات، وعمل فريق عمل للتدخل السريع لإزالة أى تراكمات للقمامة أو الإشغالات، خصوصا السيارات المتهالكة والأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

وأكد المحافظ أن فريق الرصد الميدانى بالمحافظة، يقوم بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة وأى مخالفات ترصد، وإذا لم يتخذ ضدها إجراء فورى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فورا ولن يترك أى مسئول مقصر يتسبب فى تشويه المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، قائلا: "مفيش مسئول مقصر هيقعد مكانه".

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى حضره رؤساء المدن والأحياء والسكرتير العام المساعد، للتعليق على عدد من الصور التى تم رصدها من قبل إدارة المتابعة والرصد الميدانى بالمحافظة والتى اشتملت على تراكمات كبيرة من القمامة والإشغالات وأعمدة الإنارة المائلة ومخالفات سرقة التيار الكهربائى والباعة الجائلين والبناء على الأرض الزراعية والكافيتريات المخالفة.

ووجه المحافظ فى نهاية الاجتماع على تلافى تلك السلبيات، مشيرا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع بشكل أسبوعى.
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