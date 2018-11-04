سباليتي يخشى مواجهة ميسي أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

يخشى لوتشانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مع البارسا، بعد غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال سباليتي، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الأفضل عدم لعب ميسي ضدنا، يمكنك التحدث بقدر ما تريد، عندما تنظر إليه يمكنك أن ترى مدى الهدوء والثقة عند دخوله إلى أرض الملعب، هذا مكتوب في عينيه".



وأضاف: "يسعدنا أن نلعب ضد برشلونة يوم الثلاثاء، لأنني أعتقد أننا تعلمنا الدرس من المرة الأولى، عندما انخفض المستوى مرة واحدة، لم يسمحوا لنا بالبحث عن النتيجة، ما فعله البارسا في الشوط الثاني، هو أنه استغل المساحات التي تركناها متاحة".



يذكر أن ميسي سابق الزمن وعاد للتدريبات بعد 10 أيام فقط من إصابته، وقبل انتهاء المدة التي أعلن عنها نادي برشلونة، وهي ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في الذراع اليمنى، مما أدى لاستبعاده عن المشاركة مع البارسا في مباراة إنتر ميلان الماضية بدوري أبطال أوروبا.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني جاهزًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني، ضد النيراتزوري، يوم الثلاثاء المقبل.



وكان الأرجنتيني تعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته مع برشلونة، في مباراة إشبيلية والتي انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.