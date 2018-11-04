ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سباليتي يخشى مواجهة ميسي أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يخشى لوتشانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مع البارسا، بعد غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الأفضل عدم لعب ميسي ضدنا، يمكنك التحدث بقدر ما تريد، عندما تنظر إليه يمكنك أن ترى مدى الهدوء والثقة عند دخوله إلى أرض الملعب، هذا مكتوب في عينيه".

وأضاف: "يسعدنا أن نلعب ضد برشلونة يوم الثلاثاء، لأنني أعتقد أننا تعلمنا الدرس من المرة الأولى، عندما انخفض المستوى مرة واحدة، لم يسمحوا لنا بالبحث عن النتيجة، ما فعله البارسا في الشوط الثاني، هو أنه استغل المساحات التي تركناها متاحة".

يذكر أن ميسي سابق الزمن وعاد للتدريبات بعد 10 أيام فقط من إصابته، وقبل انتهاء المدة التي أعلن عنها نادي برشلونة، وهي ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في الذراع اليمنى، مما أدى لاستبعاده عن المشاركة مع البارسا في مباراة إنتر ميلان الماضية بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني جاهزًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني، ضد النيراتزوري، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأرجنتيني تعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته مع برشلونة، في مباراة إشبيلية والتي انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.
loading...

ترشيحاتنا

وزيرة الرياضة الرواندية: أشارك في منتدى الشباب للمرة الثانية وتعلمت منه كثيرا.. فيديو

كاهن كنيسة السيدة العذراء بكندا يوجه رسالة للمصريين عبر منتدى شباب العالم

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح النصب التذكاري بشرم الشيخ

هل يجوز ارتداء الملابس المصنوعة من جلد الخنزير.. علي جمعة يجيب.. فيديو

مشروبات تخلصك من الوزن بسرعة لا تتوقعينها وتحرق الدهون

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

اليوم.. أجيرى يعلن قائمة اللاعبين المحليين للمنتخب

سقوط أمطار رعدية على الرياض والكويت.. فيديووصور

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي

المرور: إغلاق طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80

نجم آرسنال يدخل دائرة اهتمامات بايرن ميونيخ

الجيش الأمريكي يعطل قافلة النازحين المكسيك بـ باتريوت المؤمنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

فيديو

السيسي: مصر اتخذت خطوات حقيقية نحو تقدير واحترام المرأة .. فيديو
السيسي يكشف سبب إقامة منتدى ومؤتمرات الشباب.. فيديو
وزير الرياضة التونسية: السلام يبدأ من مصر أرض الطمأنينة .. فيديو
السيسي: رؤية القيادة السياسية تساهم في إقرار السلام بالدولة.. فيديو
الرئيس السيسي: بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن يجنب الدولة الدخول في صراعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟